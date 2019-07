«Ma olen tööl või Metallica kontserdil, mul pole aega peret luua» ehk vaata, millised superfännid Metallica eelpeol käisid

Milda (29) on pärit Leedust, aga elanud Tartus viimased kuus aastat, sest õpib siin doktorantuuris keeleteaduseid. Milda räägib perfektset eesti keelt. Metallicat on ta kuulanud viimased 15 aastat. «Ma olin väga suitsiidne teismeline. Metallica päästis mu elu,» ei salga ta öelda. Tartu kontsert on Milda jaoks kolmas kord lemmikbändi esinemas näha, varem on ta neid näinud Vilniuses ja Riias.

Nicole ja Rebecca on äärmiselt lähedased sõbrad, kes ei kujuta ette, et nad iga päev ei räägiks. Nad elavad Austraalias Adelaide'is üksteisest viie minuti kaugusel ja käisid samas ülikoolis. Kohtusid nad aga Instagramis Metallica fotot kommenteerides. Sealt edasi tulid mitmetunnised telefonikõned ja kohtumised. «Me oleme nii sarnased inimesed! Meil mõlemal on väga keeruline uute inimestega suhelda. Aga Metallica kinkis meile meie sõpruse! Nad kinkisid meile elu! See muusika ütleb mulle, et ma pole oma sitaga üksi,» rääkis Rebecca. Ta näeb täna bändi esinemas 72. korda ja Eesti on 22. riik, kuhu ta Metallica kontserdile sõitnud on.