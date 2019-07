Metallica kontserdiala võtab tasapisi ilmet, ent tööd on veel palju

Kolmapäeval lubati kontserdialale vaid neid, kel oli ette näidata eriluba. Turvatöötajate sõnul ei lubata neljapäeval enam ühtki luusijat isegi aia taha. Nad kinnitasid, et seni pole neil tulnud rinda pista ühegi sellise tegelasega, kes oleks salaja kontserdialale tungida üritanud. «See päev on ilmselt homme,» sõnas üks turvameestest.

Eesti Rahva Muuseumi juurde on kontserdi külastajatele rajatud spetsiaalne telkla ehk glämpingu ala. See avatakse saabujatele juba täna.

Telklas on baar, pesemisvõimalused, valgustid ning elektripistikud. Telgid on neljakohalised ja lukustatavad, neis on voodid ja madratsid ning isegi vaibad. Kõik glämpingukohad müüdi välja juba mõni aeg tagasi.