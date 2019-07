Tartu bänd Wrupk Urei üllitas kosmilise džässialbumi

2004. aastast väikeste pausidega tegutsenud ansambli uuel kauamängival on peal 17 eksperimentaalset, eriilmelist pala.

«Eklektika on läbiv joon ja meid iseloomustab just mitmekesisus stiilide osas. Eks seda räägib enda kohta muidugi iga bänd,» ütles bändi lugude peamine aranžeerija ja klahvpillimängija Kaspar Aus.

Lisaks Kaspar Ausile on Wrupk Urei liikmed Jane Aus, Siim Randveer, Lauri Randveer, Martin Tamm ja Sander Haugas, kes on juba aastaid omavahel sõbrad. Samast sõpruskonnast on välja kasvanud ka ansamblid Tartu Popi ja Roki Instituut ja Superliustik, mis mõlemad peavad praegu pausi, kuid pole tegutsemisest loobunud. Siim Randveer tegi kaaasa ka selle aasta konkursi Eesti Laul poolfinaalis ansambli Iseloomad koosseisus, esitades lauljana pala «Kaks miinust».