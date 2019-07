Galerii: Elva spordihoone sai nurgakivi

Et Soome ralliks valmistumine ja raja proovimine venis päeva võrra pikemaks, siis Järveoja täna Elvasse ei jõudnud. Küll aga läkitas ta videotervituse, milles lubas spordihoone avamisel kindlasti kohal olla.

Ujulat veel ei tule

Kauaoodatud spordihoone nurgakivi panekule oli tulnud ka kahekordse olümpiavõitja Erika Salumäe kunagine treener Jüri Kalmus, kes mäletas, et millalgi peeti plaani spordihoone ehitamiseks staadioni kõrvale. «Toona oli isegi projekt olemas, aga sinna ta jäi,» ütles ta.

Algsete plaanide kohaselt oleks pidanud spordihoone külge tulema ka ujula, kuid rahanappuse tõttu seda nende ehitustööde käigus Elvasse ei ehitata. «Tavaliselt on nii, et kui kohe ei ehitata, siis ilmselt seda ujulat ei tulegi,» arvas Kalmus.

Elva vallavanem Toomas Järveoja ütles, et ujula oleks vallale liiga suur tükk olnud. «Rääkisin ka ühe ettevõtjaga, kes ütles, et vald ei jõua ujulale nii palju peale maksta kui vaja,» rääkis ta. Vald loodab, et eraettevõtja ehitab Elvasse ujula ja vald saab seejärel teenust osta. Järveoja sõnul on tore, et vald saab omale uue spordihoone, muidugi tahaksime ka ujulat, aga kõike ei saa.

Järveoja lisas, et loodetavasti aitab uus spordihoone uute ja ka praeguste sporditähtede edule veelgi kaasa.

Kristjan Ilves ja Roland Lessing võistlesid kahe kodanikuga korvpallis, et selgitada välja Elva spordihoone eluaegse priipääsme võitja. Kuna Martin Järveoja ei saanud üritusel osaleda, loositi üritusele tulnute seast välja kaks inimest, kes said võimaluse proovida oma kätt korvpallis.

Loosi tahtel said korvpallivõistlusel oma õnne proovida KRC Ehituse projektijuht Jegor Šurmin ja Jüri Kalmus, viimane andis võimaluse võistelda edasi Elva gümnaasiumi direktorile Tarmo Postile. Viimane võitiski eluaegse priipääsme spordihoonesse.

Koolile suur kasu

Tarmo Post oli ehitatava spordihoone üle väga õnnelik. «Mulle meeldib sellest mõelda kui koolimaja juurdeehitisest,» naljatles ta. Seni on õpilastel koolis sportimise võimalused olnud pigem kehvad. «Meil on üks väike spordisaal neljandal korrusel ja pool sellest on aula,» selgitas koolijuht. Selles gümnaasiumi hoones õpib pool tuhat õpilast, kes juba 2020. aasta sügisest saavad treenida uues spordihoones. Spordihoone ja koolimaja ühendatakse 160-meetrise galeriiga.