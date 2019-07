Metallica kontserdi ööl said Tartu toitlustusettevõtted linnalt loa hoida enda vabaõhukohvikuid lahti kuni kella neljani varahommikul. Kuna Raadil toimuv Metallica kontsert on Tartu selle suve suursündmus, mis toob kohale Eestist ja lähiriikidest ligi 60 000 muusikahuvilist, on paljud toidukohad otsustanud kauem avatud olemise võimalust kasutada.