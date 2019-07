Pildid: Tartu linna sildid said Metallica kontserdi auks erikujunduse

Erikujundusega Tartu vapi punased sildid on Jõgeva maantee alguses ning Tallinna maanteelt sissesõidu juures Kreutzwaldi tänaval. Valga maanteelt ja Jõhvi maanteelt sisse sõitjad näevad erikujundusega sinise taustaga Tartu linna silte.

Sildid kleebiti üle teisipäeva hommikul. Tartu linnavalitsuse turundusjuht Helen Kalberg sõnas, et sildid said erikujunduse linnavalitsuse ja kontserdikorraldaja koostööna. «Idee käis välja korraldaja ning meile see mõte väga meeldis,» lisas ta.