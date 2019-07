1991. aasta «Enter Sandmani» ja «Nothing Else Mattersi» taolisi globaalhitte pole bändil rohkem tulnud, kuid end sotsiaalmeedias otsekui kalana vees tundev Metallica on oskuslikult hoolitsenud truu ning jätkusuutliku fännibaasi loomise ja selle järelkasvu arendamise eest. Bänd ei armasta eriti sageli stuudios käia, nende kümnes album «Hardwired ... To Self-Destruct» ilmus 2016. lõpul ning seda lahutas siis eelmisest tervelt üheksa aastat.

Vähestel inimrühmadel on suurem oht muutuda iseenda karikatuuriks kui üle viiekümnestel hevimeestel. Metallical on mingi nipiga õnnestunud endaks jääda, aga ka moodne olla ning see on üpris unikaalne kombinatsioon. Metallicast hoovav reibas energia on endiselt tuline ja brutaalselt haarav, seejuures kuidagi mõnusalt kodune.