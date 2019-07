Metallica kontserdi publikul tuleb arvestada hulga reeglite ja piirangutega

Kontserdikorraldaja Live Nation Estonia esindaja Ilja Judeikini sõnul tasuks publikul end kohale sättida võimalikult varakult, et mitte tekitada peaesineja esinemise algusajaks väravatesse ummikuid. Ühtlasi rõhutas ta, et vaatamist-kuulamist on väärt ka soojendusbändid.

Kõik piletiomanikud pääsevad kontserdipaika ühtviisi hästi väravatest A, B ja C. Lavaesisesse fännitsooni ehk niinimetatud kuldse pääsme soetanutel tuleb lisaks läbida lüüsid, mis asuvad fänniala külgedel. Ratastoolis inimestele on kontserdi jälgimiseks rajatud spetsiaalne invatribüün, kuhu lastakse üksnes vastava pileti alusel. Liikumisraskustega külastajate autodele on oma parkla B-värava lähedal.

Kontserdiala väravad jäävad avatuks ürituse lõpuni, kuid oluline on meeles pidada, et iga inimene pääseb sisse vaid ühe korra ning kohapeal pileteid ei müüda. Alale ei lasta silmnähtavalt tugevas joobes, agressiivselt käituvad või mingil muul moel häirivalt käituvaid isikud. Ka on suurkontsertidele tavapäraselt keelatud siseneda oma söögi ja joogiga ning korraldajate poolt ohtlikuks hinnatud esemetega. Kontserdile ei lubata GoPro kaamera ega selfipulgaga, keelatud on ka tahvel- ja sülearvutid. Ka pole oodatud plakatid ja lipud ning toolid.

Väga ranged reeglid on kehtestatud eri kaameratele: lisaks pildistavatele telefonidele ja niinimetatud seebikarpidele on lubatud kontserdile kaasa võtta vaid selliseid foto- ja videokaameraid, millel pole kujutise suurendamise võimalust ehk zoom’i ega ka vahetatavaid objektiive. Lubatud ei ole kaamerad, mille objektiivi fookuskaugus ületab 40 millimeetrit.

Koju või tasulisse pakihoidu tuleb jätta ka vihmavarjud, suured binoklid ning liigne pagas.

Kaasa soovitatakse võtta sularaha, sest müügipunktides saab maksta peamiselt sularahas ning sularahaautomaate üles seatud pole.

Korraldajad rõhutavad, et kõikidel piletitel on unikaalne triipkood, mis skannitakse sisenemisel ja mis muutub pärast seda automaatselt kehtetuks. Seepärast ei soovitata kindluse mõttes osta paberil sebrapileteid käest kätte.