Üle aegade suurim kontsert paneb Tartus palju proovile

Tartusse tulevad ka Põhja ja Lääne prefektuuri kiirreageerijad

Tartusse tulevad ka Põhja ja Lääne prefektuuri kiirreageerijad

Lisaks Lõuna prefektuuri politseinikele ja abipolitseinikele tulevad neljapäeval Tartusse turvalisust tagama Lääne ja Põhja prefektuuride kiirreageerijad.

Metallica kontsert on esimene seda masti suurüritus Lõuna-Eestis ja seetõttu on olukord uus ka politseile. Kontserdi ajal politsei korrakaitsetööd juhtiv Alvar Pähkel ütles, et iga uus kogemus on huvitav ja selleks, et kõik sujuks, on ka väga palju eeltööd tehtud. «Oleme valmis,» kinnitas ta.

Pähkel lisas, et võrreldes argipäevadega on nad nüüd väljas mitu korda suuremate jõududega. Jalgsipatrulli saadetakse ka abipolitseinikke.

Politsei peamised ülesanded kontserdi päeval on liikluskorralduse ja turvalisuse tagamine. Pähkel ütles, et peamine eesmärk on see, et kõik inimesed jõuaksid turvaliselt kontserdile ja hiljem koju. «Pärast kontserti suuname jalgsi linna minevad inimesed Roosi tänavale ning vaatame, et autojuhid saaks sõita kas Tallinna poole või mõnda teise suunda.» Ka pikendavad politsei tööpäeva kõrtsid, millele on antud luba oma uksed tavapärasest pikemalt lahti hoida. «Meil pole kavas pärast kontserti meeskonda kokku pakkida. Arvestame, et alkohol ja emotsioonid toovad meile tööd,» rääkis Pähkel. Et lisaks kohalikele korrakaitsjatele on väljas ka palju kiirreageerijaid, saavad pingelised olukorrad Pähkli arvates kiire lahenduse. Kui Lõuna-Eestis on nii suur kontsert esimest korda, siis Põhja prefektuuri töötajatel on Tallinnas toimunud suurüritustelt hulk kogemusi.