Variku kooli ehitajal tähtaeg läheneb, tööd jätkub veel nii hoones kui ka õues

Koolimaja ümberehitaja, OÜ Nordlin Ehitus ja Tartu linnavalitsuse vahel sõlmitud lepingu järgi peavad ehitajad sellelt objektilt lahkuma järgmisel neljapäeval, 25. juulil, kuid vara on veel hõisata. «Ehitaja on graafikust maas,» ütles Tartu linnavalituse ehitusteenistuse juht Priit Metsjärv. «Ettevõtte esindajad on optimistlikud, nad on kinnitanud, et jõuavad tööd tähtajaks tehtud, aga ma ise olen selle koha pealt pessimist.»