Tehnikud ei usu, et Anne Veski esinemise katkestas pätt

Just selline näeb välja Powerlocki ühendus. Lahti tuli või lahti tõmmati sinine, neutraal- ehk nullkaabel.

Tartus Raekoja platsil juhtus Rally Estonial möödunud reede hilisõhtul intsident, mille tõttu kadus lavalt elektrivool ning Anne Veski ja nublu kontsert jäi ära. Ralli korraldajad on veendunud, et ürituse helitehnika rikkus tahtlikult kurikael. Mitmed helitehnikud on selle versiooni suhtes skeptilised.