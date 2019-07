Tartu firma lubab töötada nii Euroopast kui Kagu-Aasiast

Märgis ja tiitel Kinkarile väga tähtsad pole. Tema arvates on muidugi hea, et firmat tunnustati, aga sellest ei muutu firma igapäevas suurt midagi. Kinkarit üllatas, et asjad, mis talle ja tema kolleegidele tunduvad tavapärased, on teistele firmadele erilised.

Kaugtöömärgise andis kolmandat aastat välja MTÜ Targa Töö Ühing, mille juhataja Ave Laas ütles, et nad hindavad kaugtöömärgist välja andes lisaks kontorist eemal töötamise võimaldamisele ka seda, kui rahul on töötajad. Kinkari puhul kiitsid alluvad seda, kuidas ta suudab panna erineva profiiliga inimesed ühtse eesmärgi nimel koos töötama nii, et kõik on tööga rahul ja õnnelikud. Laas ütles, et nüüd soodustavad laias laastus pooled Eesti firmad kontorist eemal töötamist, aga reaalselt võimaldab seda alla veerandi firmadest.

Messente töötajad käivad põhiliselt koos Tartus ja Tallinnas, kus firma rendib büroos töölaudu, kuid töötada võib ka mujal. Ajakirjanikuga suhtles Kinkar näiteks Lahemaalt oma maakodust tööarvuti tagant. Firmas jagatakse arvutiprogrammides tööülesanded ära, seatakse tähtajad ja ülemust huvitab ainult tulemus, mitte see, kus tulemus on saavutatud.

Näiteks Messente arendaja Marko Sulamägi töötab praegu Gruusias. Ettevõttes on ta töötanud üle aasta, selle aja jooksul on ta jõudnud töötada nii Hispaanias, Eestis, Kagu-Aasias kui ka Gruusias. Eestisse ta elama jääda ei soovi, küll aga käib ta vahel kodumaal, et näha lähedasi ja vahelduseks töökaaslastega sama laua ääres istudes tööd teha.

Messente pakub teenust firmadele, millel on vaja mingil põhjusel klientidele regulaarselt sõnumeid saata, nende klientide hulka kuuluvad näiteks finantstehnoloogia- ja logistikaettevõtted nagu Bondora ja Bigbank. Eestis saadab Messente inimestele sõnumeid näiteks siis, kui nende tellitud pakk on jõudnud Itella pakiautomaati.