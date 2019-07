Tartu armastusfilmide festivali keskmes on muusika

USA režissööri Jonathan McHugh dokumentaalfilm «Elagu rock!» räägib fännidest, kelle jaoks rock´n´roll on midagi enamat kui ainult muusika. See on metsik rõõm, sõnulseletamatu kirg ja elustiil, mis on pannud tuhandeid n-ö rokiperekondi vanaisadest lastelasteni unustama igapäevamured ja sõitma kas või sadade kilomeetrite taha, et elada ennast välja rajul kontserdil. Oma suhet rokiga avavad Metallica, kes annab ka Tartus kontserdi, Guns N’Roses, Korn, Rob Zombie ja muidugi fännid ise – selle filmi peakangelased.