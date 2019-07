Bolt kahekordistab Metallica kontserdi toimumispäeval hinnad

Bolti kommunikatsioonijuht Marek Unt ütles, et suurüritused on transpordi seisukohast alati keerulised, sest nõudlus kasvab tavalisega võrreldes mitu korda.

«Et võimalikult paljud kliendid saaksid oma sõidu tehtud, peab liikvel olema ka tavapärasest rohkem juhte, kuna kallimast hinnast veel enam pahameelt põhjustab see, kui üldse autot saada pole,» sõnas ta. Unt lisas, et nemad ei saa juhte sundida rooli istuma, küll aga saavad nad autode kättesaadavust mõjutada sõiduhinna kaudu: parem teenistus meelitab rohkem juhte sõitma.

Taksofirma Välk juhatuse liige Rainer Kaasik ütles, et nemad hindu kontserdipäeval ei tõsta. Ainus muudatus on see, et neljapäeval on sõiduvalmis kõik Välgu autod.