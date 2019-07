Tammeka noortetöö juht nimetati Eesti koondise abitreeneriks

Nii nimetas Voolaid üheks abitreeneriks Tartu JK Tammeka noortetöö juhi Mario Hansi, kes töötas koos Voolaiuga ka U21 koondise juures. Mängijana kuulus Hansi aastaid JK Tammeka esindusmeeskonda, samuti on ta pidanud Tammekas esindusmeeskonna peatreeneri, abitreeneri ja noortetreeneri ametit. Erialaselt on ta end täiendanud koolitustel Saksamaal ja Soomes. Eestis on Hansi läbinud C-, B- ja A-taseme treenerite koolituse ja õpib praegu UEFA Pro kursusel.