Rally Estonia avakontserdi rikkunud kaablivandaali pole seni tabatud

Rally Estonia üks korraldajatest Tarmo Hõbe selgitas esmaspäeval, et Raekoja plats 13 maja ees kaabli välja tõmmanud pahategija pidi teadma, kuidas täpselt juhet lahti ühendada.

«Helitehnika firma kasutas camlock süsteemi, mis tähendab seda, et nullfaasi jaoks on eraldi kaabel, millel on peal ka lukustussüsteem. Seda ei ole raske lahti ühendada, aga täpselt peab teadma, kuidas seda teha,» rääkis Hõbe.