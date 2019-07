Lennupiirangu alaks on määratud kilomeetrise läbimõõduga ring, mille kese paikneb muuseumihoone B-sissekäigu lähedal ehk kontserdilava kohal. Piiranguruumi lagi on 1600 jala ehk ligi 400 meetri kõrgusel maapinnast.

Lennuameti lennuliiklusteeninduse ja lennuväljade osakonna juhataja Eve Härm selgitas, et piirang kehtestati Metallica kontserdi korraldaja palvel, et tagada inimeste turvalisus. Samas märkis ta, et seda laadi meetmed on massiürituste puhul kujunenud pigem tavapäraseks. Viimasest ajast tõi Härm sarnaste näidetena välja võidupüha paraadi Tartu kesklinnas, laulu- ja tantsupeo Tallinnas ning Rally Estonia Tartu üritused.