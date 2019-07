Ralliässad tervitasid Tartu vanalinnas publikut

Raja äärde perega aega veetma tulnud olid ka Ira ja Brigita Piller. «Rallit tahtsid rohkem näha pere meesliikmed. Kui lapsed olid väikesed, käisime sageli, nüüd on jäänud viieaastane paus,» tõdes Ira Piller. Brigita Piller arvas, et kõige vingem asi on Rally Estonia puhul melu. «Ralli loob rahva ühtehoidmise tunde,» arvas ta. Mõlemad ütlesid, et hoiavad pöialt ka oma kodukandi mehele Georg Krossile Rakverest.

Sigrid Salsberg tuli aga rallikatset vaatama selleks, et sellest poissõbrale telefoniga pilti vahendada. «Mu poiss ütles, et on alati tahtnud siia tulla. Filmisin talle ühe lõigu. Teen ta kadedaks,» muigas ta. «See on äärmiselt originaalne, et selline üritus just vanalinna tänavatele toodi, mitte kuhugi metsa vahele.» Seltsiks oli Salbergile sõbranna Brit Tammeleht, kes tõdes, et tuli samuti vaatama just linnakatset ja metsavahele ta ei läheks.