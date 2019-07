Supilinna Oa tänava elanik kaebab müra ja tolmu üle

Paabumetsa häiris ka see, et töödega kaasneb liiga palju tolmu, kuigi kaevetööde eeskiri näeb ette, et ehitaja teeb tolmutõrjet. Okase sõnul aeg-ajalt tolmutõrjet siiski tehakse ja tema hinnangul tänav väga kõvasti ei tolma.

Torustikutöödega pole olnud selliseid rikkumisi, mille tõttu peaks kaeveloa ära võtma. «Kui midagi on valesti läinud, siis niipalju, et mõni inimene pole koju pääsenud, sest me pole piisavalt kiiresti elanikke kätte saanud, aga need asjad on mõne tunniga lahenenud,» rääkis Okas.