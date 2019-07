Pea 15 aastat kestnud ehitusplaanid hakkavad teostuma

Tõnisson kinnisvara hakkas 2006. aastal juba detailplaneeringut koostama nüüdseks Jõe 4, Jõe 6 ja Aleksandri 53 aadressidel asuvatele kinnistutele. Vahepeal jõudis linnavalitus isegi muuta kinnistute aadresse.

Lõpuks kinnitas linnavalitsus detailplaneeringu 2014. aasta jaanuaris. Jõe tänava ja Aleksandri tänava maju hakkas Tõnisson kinnisvara projekteerima 2016. aastal. Tõnisson kinnisvara juhataha Sulev Puusaar ütles, et vahepeal ehitasid nad paar väiksemat hoonet, sest nad ei julgenud nii kallist projekti ette võtta.

Esimene maja kolmest

Projekteerimine käis koos arhitekti Andres Lungega, kellega Puusaarel on ka varasemalt valminud kolm projekti. Talle meeldib Lunge stiil ja neil sujub koostöö hästi.

Ehitus hakkas Jõe tänaval eelmine aasta. Tänaseks on esimene kahekorrsueline maja kolmest peaaegu valmis ja järgmisel kuul loodavad esimesed inimesed sisse kolida. Puusaare sõnul hakkavad nad seejärel ehitama teist maja, millest saab ka kortermaja. Viimasena ehitab Tõnisson kinnisvara Aleksandri 53 maja.

Teine maja aadressil Jõe 6 on identne Jõe 4 majaga, aga väiksem. Mõlemad maja välisküljel domineerib puit, mis on täiendatud punase telliskiviga, et sulanduda Karlova ja Aleksandri tänava ümbruskonnaga.

Kolmas maja, mis jääb Aleksandri tänava äärde, on teisest kahes korruse võrra kõrgem, sest esimesele korrusele ehitatakse äripinnad. Lisaks erineb kolmas maja teistest välimuselt, seal kasutas arhitekt punast telliskivi rohkem, et maja sulanduks Aleksandri tänava ümbrukonnaga.

Suured rõdud

Puusaare sõnul nägid nad palju vaeva, et majad võimalikult väikse ökoloogilise jalajälje jätaks. Lisaks proovisid nad ehitada maja, mis kestaks kaua. Seetõttu on enamus majast ehitatud betoonist, mis on kallis, aga kestab kaua, loodab Puusaar.

Majade vahele ehitavad nad sisehoovi koos mänguväljakuga. Autodel pole hoovi peale asja, sest Jõe 4 maja keldrikorrusel on maaalune parkla ja sissesõit on samuti Jõe tänavalt. Hoovis on puidust majake, mille üks pool on rataste parkla ja teine pool prügimaja. Prügiauto pääseb prügimajale ligi põhimõtteliselt tänavalt.