Elva kohvikulised said kaela vihma, aga tunda ka Ladina-Ameerika hõngu

Pikal tänaval otse ühe suure tamme all on maja, kus juba kuuendat aastat pidas kohvikut perekond Mägi. «Sellest saab kindlasti positiivse emotsiooni, aga samas on ka väga väsitav. Võtsin koguni nädalaks ajaks puhkuse,» rääkis pereisa Mati Mägi. Hubases hoovis olid üles seatud värvilised vihmavarjud külaliste tarvis ning sealsamas, Tammetõru nimelises kohvikus pakuti näiteks Tom-Kha suppi, krõbekala, pannkooki toormoosiga ning mitmeid teisi isuäratavaid roogi. «Need on meie isiklikud maitseeelistused. Panemegi rohkem rõhku maitsele, mitte sellele, et külaline midagi kiiresti süüa saaks,» selgitas Mägi.