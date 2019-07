Pajusis joosti mudajooksu

Kui eelmisel aastal oli rada mudane, siis sel korral oli see märksa vesisem. Kiiremad läbisid mudajooksu ligi tunniga. Kui esmalt tulid võistlejad võimalikult häid kohti püüdma, siis hiljem nautisid paljud lihtsalt melu.

Mudajooks on kohandatud takistusrajaga jooksust. Tegemist on spordialaga, kus võistleja või võistlejate tiim peab end nii füüsiliselt kui ka vaimselt ületama.

Jooks on kombineeritud nii, et selle tulemuseks oleks füüsiline ja vaimne kurnatus. Takistused tähendavad ronimist üle müüride, raskuste kandmist, veekogude ületamist, erinevate takistuste alt läbi roomamist, läbi tule hüppamist, jne. Paljud sarnased takistused on kasutusel ka sõjalistel õppustel.