Aparaaditehases tuleb Eesti esilinastusena vaatajate ette külma sõja topeltagendi tütre lugu

Tartu Elektriteater toob 17. juulil kell 23 Aparaaditehase hoovis (Kastani 42) Eesti esilinastusena vaatajate ette Jaak Kilmi dokumentaalfilmi «Minu spioonist isa». See on lugu neiust, kes saab 1978. aastal võimaluse sõita New Yorki külla isale, kes on NSV Liidu diplomaatilisel missioonil. Neiu avastab end suurriikide luuremängude keskelt ja peab tegema valiku, mis lõikab ta igaveseks ära oma eelmisest elust.