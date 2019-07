Sellel nädalavahetusel kuuleb Raadi mõisapargis Eesti punk- ja rokkansambleid

Korraldaja Roland Suti sõnul on festival mõeldud kõikidele muusikahuvilistele ning olenemata karmist muusikast on oodatud kogu pere, alla 12-aastastele lastele on üritus koos täisealise saatjaga tasuta. Kahepäevasel festivalil saab näha Eesti punk- ja rokkmuusika paremikku, näiteks astuvad teiste seas üles Metsatöll, Wunda-Ment, Zahir ja Velikije Luki.

Sutt lisab, et muusikasüsteem ja lava on kohandatud festivali mõõtmetele ning üritusel on olemas telkla koos WC ja vee kasutamise võimalusega. Ka parkimiskohtadega ei ole eelnevatel aastatel probleeme olnud ning korraldajad ennustavad, et külastajate arv jääb umbes 1000 kanti.