Galerii: peapiiskop pühitses Sangaste kirikus tavatu altarimaali

Püha Andrease koguduse liige Vaike Tuisk ütles, et maal meeldib talle ja et ta näeb selles hingede minekut ülespoole. «Me võime näha kõik erinevalt, aga see on ikkagi üks tore ja ilus asi, mis me nüüd Sangastesse saime,» ütles ta. «Täna on eriti ilus päev.»

Peapiiskopi kommentaar

Peapiiskop Urmas Viilmale meenus maali nägemisel kõigepealt kirjakoht prohvet Hesekieli raamatu esimesest peatükist, kus prohvet näeb vikerkaares Issanda palet.

«Kuulsin ka kunstniku lugu altarimaali sünni kohta läbi kolme aasta,» ütles peapiiskop. «Ta alustas ühest piibliloost, kus Jeesus on koos jüngritega põllul, ning elas enese sees seda läbi ja arutas ka Marju Lepajõega ning jõudis vikerkaare motiivini. Me näeme, et maalil on esindatud kõik vikerkaarevärvid koos väikeste ristidega, ja valgus, mis asub maali keskmes, moodustab kaugelt vaadates palge. Ka Moosesele ilmus Issand valgusena - nii ereda valgusena, et ta pidi oma pea ära pöörama.»

Peapiiskopi sõnul võib Martti Ruusi tänapäevase kunstiteosena valminud maal tunduda üsna vanas kirikuhoones esialgu võõrastav. «Aga teisest küljest on siin päris oluline sõnum: kirik ei ole midagi, mis peaks meile jätma tunde millestki museaalsest, vaid kirik on elav ka täna maailmas ja Eestis sealhulgas,» lisas ta. «See tähendab sedagi, et kunst nüüdisaegsel moel on teretulnud kirikusse. Loomulikult võib maitse üle alati vaielda.»

Maaliga koos käärkambris pühitsetud altarilauda, kuhu asetatakse armulaual tarvitatav vein ja leib, peab peapiiskop iseäranis oluliseks.

Eesti evangeelse luterliku kiriku kogudustel tuleb väga harva ette, et nad saavad uue altari koos maaliga. Viimastest aastatest meenus peapiiskopile Tartu Pauluse kirik, milles on nüüdisaegses kujunduses altar ja altarimaalid. Ühe altarilaua pühitses ta pisut enam kui aasta tagasi restaureeritud Kuressaare Laurentiuse kirikus, aga maal jäi seal samaks.

Püha Andrease kiriku peamine altar koos kahe maaliga jäid Sangastes samuti samaks. Münchenist tellitud suur vertikaalne altarimaal «Kolgata» ja selle all horisontaalne «Püha õhtusöömaaeg», aga ka altar koos altariaiaga on kultuurimälestiste registri andmeil valminud 19. sajandil.

Urmas Viilma kõrval teenisid pühitsemisjumalateenistusel praost Mart Jaanson, õpetaja Ivo Pill, diakon Tanel Meiel, jutlustaja Nevil Reinfeldt ning ka üks naissoost abiline, Maria Härmas. Kiriku esireas istus Martti Ruusi kõrval ettevõtmise suurannetaja Neinar Seli. Pärast armulauaga lõppenud pühitsemist kinnitasid autor ja altarilaua valmistanud Viljo Seedre maali käärkambris seinale.

Õunapuu istutamine

Püha Andrease koguduse pidulikku hetke oli tunnistamas sõpruskoguduse esindus Lääne-Norrast Bømlost. Aastal 1995 alanud sõpruse märgiks istutati kiriku ette Eestis aretatud iluõunapuu, sordinimeks August Vaga.

Ühtlasi jääb see puu meenutama reformatsiooni algust, millest 31. oktoobril 2017 möödus 500 aastat ja mille tähistamiseks kutsus peapiiskop Urmas Viilma toona üles õunapuid istutama kõikjale Eestis. Tema üleskutse lähtub reformatsioonilise liikumise algataja Martin Lutheri ligi 500 aastat tagasi öeldud mõttest: «Kui ka teaksin, et homme on maailma lõpp, istutaksin täna veel õunapuu.»