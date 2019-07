Tiit Sild: suurus ei loe. Küll aga ideed ja tahe

Iduettevõtetel on ütlus: kuku kiiresti läbi, mis tähendab seda, et planeeritav toode tuleb võimalikult kiiresti ja võimalikult väikese kuluga turule tuua. Klientide tagasiside põhjal saab seda parandada, tehes kiirelt vajalikud muudatused. Tsüklit korratakse, sama ajal produktsiooni mahte kasvatades. Mõnikord idee ei tööta ja tuleb teha kannapööre, muutes oma aluspostulaati ning hakates klientide tagasiside või enda (nüüd juba reaalse elu kogemusega) sisetunde põhjal tootma hoopis uut toodet või pakkuma hoopis uut teenust. Eesmärk on aga õppida kiiresti ja ressursse mitte raisata. Kokkuvõttes on tegu pikemat sorti korduva õppeprotsessiga. Minu ideaalpildis võiks seesugused printsiibid ellu viia ka linnaplaneerimise ja miks ka mitte linnavalitsemise puhul. Õppiv keskkond, õppiv linn ja õppiv linnavalitsus.

Uuendusi planeerides on selge see, et kõikidele küsimustele ei ole kohe alguses ammendavaid vastuseid. Tõepoolest, võib-olla ma eksin ning mikromajade kvartal ei tööta mingil seni ettenägematul põhjusel. Võib-olla hakkavad nende asumite ümber kuhjuma prügihunnikud või tekib asukatel tohutu nõudlus auto parkimiskohtade järele, mida kvartal pakkuda ei suuda. Sellisel juhul tuleb see mittetöötamise kogemus saada võimalikult kiiresti, et saaks skeemidesse parandusi teha, tegevust ümber mõtestada, ruumis läbi töötada. Ja kui tundub tõesti, et tegu on lõpuni halva mõttega, võib mikromajad viia linna serva metsa äärde.

Ostsime abikaasaga Lubja 1b/8 35-ruutmeetrise krundi 2014. aastal. Seadus oli toona, nagu ta oli ja seetõttu me tegevusega ka ei kiirustanud. Umbes poolteist aastat tagasi jõudsin arusaamisele, et ainult rääkimine ei vii meid kuhugi või kui viib, siis ehk jõuame tulemusele pensionipõlveks. Teoretiseerides ei saa me teada, mis oleks või saaks olla. Teoretiseerida tuleb, aga rääkimine koos tegutsemisega on ainus efektiivne viis asju käima lükata.

Lubja tänava mikrorajoonis käivad asju ajamas tegelikult väga toredad inimesed. Nad tegutsevad eri elualadel ning enamik neist ei ole väga garaažikesksed inimesed. See on ka arusaadav, sest perspektiivi seni olnud ju pole.

Loodan, et suudame oma ettevõtmisega positiivset mõju avaldada, naabreid inspireerida ja edasi mõtlema panema. Äkki suudame üheskoos luua omanäolise toreda linnaosa, kus naaber tunneb naabrit ja kus luuakse üheskoos põnev eksperimentaalne ruum?