Atlantise maja söögikohas pakub märjukest veiniautomaat

Klient saab automaadist veini ostmiseks teenindajalt Green Roomi krediitkaardi ning valida ise automaadis sobiva maitse ja hinnaklassiga veini, mida saab klaasi niristada kas 40, 80 või 120 milliliitrit. «Kui klient tahab esialgu vaid proovida, kas talle see või too vein üldse maitseb, saab ta automaadist lasta väikese koguse ja hiljem soovi korral täisklaasi,» selgitas Maarja Paju.

Vein säilib paremini

Maksta tuleb alles siis, kui automaadi kaardil määratud limiit täis või kui enam pole soovi juurde tellida. Tasuda tuleb see summa, mille klient on kaardilt ära kasutanud.

Kohviku juhataja selgitas, et selle masina abil saab ettevõte pakkuda veine klaasikaupa, à la carte’i menüüst neid osta oleks ehk liiga kulukas.

«Paljusid kallemaid veine ei müüdagi klaasikaupa, sest üks klient võibolla soovib klaasikese ja pärast jääb pudel seisma. Kui vein lahti korkida ja sealt vaid klaasitäis võtta, läheb jook paari päevaga käest ära, kuid masinas säilib lahtikorgitud ja süsteemi ühendatud vein kuni viis nädalat.»

Avatud väliterrass

Green Room Cafe veinimasinasse mahub 16 pudelit. «Praegu, suvisel ajal on meil rohkem valikus valgeid ja roosasid veine,» selgitas Paju.

Kuigi Green Room Cafe põhirõhk on rikkalikul veinimenüül, töötab seal ka kohvik ning argipäeviti saab sealt tellida päevapakkumisi. Ka saab seal süüa ajal, mil köök on juba suletud. «Kui tavapäraselt suletakse toidukohtades köök tund enne asutuse sulgemist, siis meilt saab suupistete ja juustuvaagnaid tellida ka siis, kui köök on sulgetud,» selgitas Paju.

Suviti on Green Room Cafel avatud väliterrass, kus aeg-ajalt toimuvad ka kontserdid. «Selle koha üks võlusid on kindlasti see, et siia paistab päike hommikust õhtuni,» lisas juhataja.