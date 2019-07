Laupäeval võistlevad Tartu kesklinnas ja lähiümbruses triatleedid

Möödunud aastal toimus Tartus triatloni Euroopa meistrivõistlus ja sel aastal on võistluse korraldaja Ago Arro sõnul vaheaasta. Tuleval aastal toimub mitmepäevane Euroopa triatloni meistrivõistlus jälle Tartus.

Tänavu tuleb triatlon koostöös Rally Estonia ja Eestimaa suvemängudega. Arro sõnul otsustasid korraldajad jõud ühildada, et üksteisele väärtust juurde anda. Nii saavad korraldajad oma üritusi rohkematele inimestele tutvustada.

Laupäeval stardivad lapsed kell 9.30, põhidistantsil osalejad stardivad kell 12.30 ja igamehedistantsi start on kell 18.

Triatlonile tulevad võistlema sportlased peale Eesti ka Lätist, Leedust ja Valgevenest. Osalejaid on Arro sõnul 600 ringis. Võistlejad saavad koguda Eesti karikapunkte, Baltikumi karikapunkte ja eliitvõistlejad Euroopa karikapunkte.

Tamme sõnul on Tartu triatlon talle südamelähedane, kuna see oli tema esimene triatlonikogemus ja ta on siin võistelnud põhidistantsil ning igamehedistantsil.