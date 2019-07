Tõmmud mehed käivad Lõuna-Eestis ukselt uksele katuseparandustöid pakkumas

Politsei soovitab, et nagu igal muulgi juhul veenduks inimesed enne selles, millise kvaliteedi ja hinnaga teenust pakutakse. Samuti võiks ettemaksu igaks juhuks mitte anda enne, kui tööd tehtud ja klient saaduga rahul.

«Paraku on varem olnud juhtumeid, kus erinevad ukselt-uksele pakkumised on osutunud püüdeks heausklikelt inimestelt raha saada ilma, et töid üldse või küsitud hinna vääriliselt tehtaks,» selgitas Lõuna prefektuuri operatiivjuht Margus Sass.