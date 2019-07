Põhjamaisele rabamurakale võib saatuslikuks saada kevadine öökülm

Rabamurakas on rabavalt kaunis, neid rabas kasvamas näinu ilmselt nõustub sellega. Kõige ilusamad on veel päris valmimata punaoranžid rabamurakad, mida võib isegi väikeseks kimbukeseks noppida ja kodus lasta järelvalmida. Varem korjatigi murakaid peamiselt poolvalminuna ja laotati kodus järelvalmima, sest küpsed viljad on pehmed ja lähevad kergesti lödiks juba enne, kui marjuline on rabast välja jõudnud. Rabamurakas on ilus ka mai lõpus ja juunis, kui avab oma õunapuuõitesuurused helevalged õied, mis sel ajal veel laiali sirutumata lehtedega võrreldes näivad suured ja silmapaistvad.