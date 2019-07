Vaatajatele pakutakse öömajaks isegi kirikut

Suurem osa piirkonna ametlike majutusasutuste voodikohtadest said rallipäevadeks broneeringu juba kevadel. Korraldajate sõnul võis sellist asjade käiku juba aegsasti ette näha, sest kaheksa aastaga on rallihuviliste hulk Eestis kasvanud pea kolm korda ning võis eeldada, et tänavu on publikuhuvi veelgi suurem.