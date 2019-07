Kirbule võetud visa kibuvits kasvab ERMi ees edasi

Eesti looduses kasvab vähemalt 17 liiki kibuvitsu, probleeme tekitab neist ainult üks – kurdlehine kibuvits (Rosa rugosa), mis invasiivse võõrliigina ohustab siinsele loodusele omaseid liike ja kooslusi. Kurdlehise kibuvitsa leviku piiramine võib tulevikus kõne alla tulla näiteks kaitsealade sellistes piirkondades, kus see taim on ohuks kaitstavatele väärtustele ja kodumaistele liikidele.

Tartu ülikooli botaanikaaia vanemaednik Sten Mander peab kibuvitsa tänuväärseks taimeks. «Kurdleheline kibuvits on olnud suur aretusbaas, tänu sellele on meil näiteks palju erinevaid pargiroose,» sõnas ta. «Lisaks jääb kibuvits ellu ka näiteks väga keerulistes tingimustes. On kohad, kus see taim tekitab probleeme, kuid ei tasu minna hüsteeriliseks. Kibuvits on Eestis pseudoprobleem, keskkonnaministeeriumi asendustegevus. Meie kasvatame seda taime edasi.»