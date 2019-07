Kesklinnas ei tööta valgusfoorid juba nädal aega

Esimest korda lakkasid foorid töötamast 28. juunil, aga saadi tööle kahe päeva pärast. Seejärel ütlesid foorid uuesti üles ja avastati, et kontrolleris oli lühis.Tartu Liikluskorraldusteenistuse juhataja Martin Nelis ütles, et fooride kontrolleris läksid lühisesse emaplaat ja protsessor ja uusi polnud kohe võtta.

Seejärel tellis fooridega tegelev firma vajalikud osad, mis jõudsid kohale alles eilseks. Nelis ütles, et õnneks on Vabaduse puiestee see nädal Rally Estonia tõttu nagunii suletud ja foorid vilgutaksid seal praegu ainult kollast tuld. Selle nädala jooksul vahetavad nad lühisesse läinud osad ära ja kui Vabduse puiesteel uuesti liigelda saab, töötavad foorid uuesti.