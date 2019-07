Ülikooli raamatukogu ees avati rändnäitus «Riigikogu 100»

Näitus tänavana

Parlamendi 100. aastapäevale pühendatud näitus on kujundatud tänavana, mille kahel pool asetsevad majapaarid tähistavad esinduskogude läbitud aastakümneid. Väljapanek on stiliseeritud ajakohaste tekstide ja piltidega. Akende ja uste vahelt vaatavad vastu ajaloolised suurkujud ja tähtsündmused.

Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder sõnas, et näitusel on kaks eesmärki. «Esiteks soovime sellega tutvustada parlamendi ajalugu ning teiseks rõhutada, et Eesti on põhiseaduse järgselt parlamentaarne riik, kus kõik olulised otsused võetakse vastu Riigikogus,» ütles Seeder.

Tartu linnapea Urmas Klaas kutsus Riigikogu tihedamalt Tartut ka näituseväliselt külastama. «Tartu on ajaloos Eestile väga palju andnud ning meie linnal on jätkuvalt tohutu potentsiaal,» rõhutas ta. Klaasi sõnul võiks Riigikogu rohkem enda töösse kaasata ka Tartu teadlasi, sest Tartu kõrgkoolidel on suurepärane potentsiaal, et aidata Riigikogu eelnõude ettevamistamises.

Tühjad majad

Väljapanek hõlmab kahte suurt perioodi aastatel 1917–1940 ja 1991–2018. Nende aastate vahele jääb poole sajandi pikkune katkestus, mil Eesti esinduskogu ei saanud kokku tulla ja mida näitusel tähistavad tühjad majad.

23. aprillil 1919 tuli Tallinnas kokku esimene iseseisvas Eestis rahva poolt valitud esindus – Asutav Kogu. Iseseisvusdeklaratsiooni, põhiseaduse ja maaseaduse vastu võtnud ning Eesti riigi jaoks üliolulisi küsimusi lahendanud esindus tegutses kui parlament. Asutava Kogu otsused lõid vundamendi Eesti riigile.

«Riigikogu 10» ekspositsiooni kogupikkus on 10,5 meetrit, laius ja kõrgus 3 meetrit. Näitus on teisaldatav ja valgustatud LED-valgustitega. Näituse autorid on Identity ja Ruumilabor ning teostajad Ruutu6 ja Red Hat. Väljapaneku kuraator on Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskus.