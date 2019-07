Nädalavahetusel toimuvad Tartus Baltimaade suurimad spordimängud

Eestimaa suvemänge korraldatakse Tartus esimest korda. Tartu linnavalitsuse sporditeenistuse juhataja Veljo Lamp sõnas, et tegu on märgilise tähtsusega üritusega. «Osalejad ja pealtvaatajad üle Eesti tulevad suvemängudeks Tartusse kokku ning külalisi on ka välisriikidest. See on kasulik siseturismile ning tutvustab Tartut heade mõtete linnana. Kuna Tartu on end sidunud tervislike eluviisidega, on Eestimaa suvemängude toimumine just siin üks selle väljundeid,» ütles Lamp.