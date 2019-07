Klarnetid puhuvad Elva omalaadseks pealinnaks

Tiit Veigel avas kahekümnendat korda toimuva «Elva klarnetisuve». FOTO: Sille Annuk

Esimest korda kogunesid sellesse linna mitmeks suvepäevaks klarnetiõpilased ja -õpetajad aastal 2000, mil Tiit Veigelil tekkinud idee sai teoks koostöös kolleegide Toomas Vavilovi, Vello Sakkose ja Vahur Vurmiga. Täna alanud viiepäevasel koosviibimisel osalevad nad kõik, aga õppejõudude hulgas on ka klarnetisuvel omal ajal õpilasena viibinud muusikuid.

Õpilasest kasvab õpetaja

Tiit Veigeli sõnul on mõni õpilane käinud kümnel või isegi viieteistkümnel suvel. Paarkümmend klarnetisuvelist on kujunenud kutseliseks muusikuks. «Näiteks Vanemuise sümfooniaorkestri kolmest klarnetimängijast kaks on minu poisid,» ütles Veigel.

Need kaks on Heimo Hodanjonok ja Tõnu Kalm, kes on samuti nüüdse klarnetisuve õpetajate hulgas. Nagu ka Tartu 1. muusikakooli klarneti- ja saksofoniõpetaja ning Mart Reiniku kooli orkestri dirigent Aveli Paide, kelle sõnul on õppivale lapsele klarnetit koos teistega mängida väga kasulik.

Peale sellise koosmängu-kasu saamise tekib ka uusi sõpru ja teiste õpetajate käe all uusi teadmisi. «Kasulik on see ka mulle, sest ma saan kolleegidelt uut infot oma töö kohta,» lisas Paide.

Klarnetiõpilaste kõrval on seekord Elvasse tulnud fagotiõpilasi. Neid õpetab Eesti riikliku sümfooniaorkestri liige Jakob Peäske, kes on samuti varem klarnetisuvedest osa saanud.

Tasuta kontserdid

Nii nagu eelmistel suvedel, pakuvad nüüdki «Elva klarnetisuvel» osalejad kuulata tasuta kontserte.

Kolmapäeval kell 19 on Elva gümnaasiumi aulas (Tartu mnt 3) klarnetisuve avakontsert, kus Toomas Vavilovi dirigeerimisel tuleb ettekandele Steve Reichi «New York Counterpoint» ja Modest Mussorgski «Pildid näituselt».