Videomängutööstus ajab Tartus juuri. Aparaaditehases on valminud üle saja prototüübi

See on kohaliku ettevõtluse arengu seisukohalt vaieldamatult hea uudis, sest videomängudest on ülemaailmselt kujunenud konkurentsitult tulusaim meelelahutusvaldkond. Mängutööstuse ja e-spordi turu uuringutega tegeleva Newzoo mulluse aruande kohaselt on videomängutööstuse globaalne tulu ligi 138 miljardit dollarit aastas.

Tartu Aparaaditehases tegutsev mänguarendajate klubi APT Game Generator tõmbas mõne nädala eest hooajale joone alla: seljataga on hulk töötube ning loenguid. Klubi esindaja Marko Korbuni sõnul areneb kodumaine mängutööstus tõepoolest üha jõulisemalt, kuid seejuures napib kõrgtasemel mentoreid.

Marko Korbun, palun selgitage lähemalt, mida APT Game Generator endast kujutab.

See on mänguarendajate klubi. Korraldame üritusi ja toome kokku huvilisi, keda paelub mängude tegemine. Saame kokku vähemalt kaks korda kuus. Üks kohtumine on alati üles ehitatud töötoana, kus keegi näitab ette, kuidas midagi teha: näiteks kuidas teha pixel art'i (väikestest ruudukestest koosnev pilt – T.T.) või kuidas mänge turundada. Teine kord on lihtsalt kokkusaamine, kus jagatakse uudiseid ja näidatakse üksteisele, mida keegi on teinud.

Kolm korda aastas korraldame ka niinimetatud mängujamme. Need on häkatonid, mis kestavad 48–72 tundi. Eesmärk on selle ajaga valmis teha mänguprototüüp. See on väga hea võimalus midagi uut õppida ja tiimitööd harjutada.

Mis seisus on mänguarendus Tartus? Kui palju on siin mänguarendusega tegelevaid ettevõtteid?

Väga palju ettevõtteid meil veel pole. On paar indie't (iseseisvad mänguarendajad, kes ei kasuta mõne suure kirjastaja teenuseid – T.T.), kes teevad väiksemaid mänge. Tehakse ka virtuaalreaalsusmänge ning on paar mobiilimängude firmat.

Aga olukord on kohe-kohe muutumas, kuna viimase aasta jooksul on sündinud mitu uut põnevat projekti. Seda eriti tänu Tartu teaduspargile, kes on meie liikmeid toetanud ja viinud igat sorti huvitavatele üritustele. Meid on uskumatult palju abistanud ka kunstikool ja Tartu ülikooli arvutiteaduse instituut. Kõik partnerid on väga tähtsad ning neist on ka meeletult abi olnud.

Mida võiks pidada APT Game Generatori seni suurimaks töövõiduks?

See küsimus on paras pähkel, kuna igaühe jaoks on töövõit natuke erinev: näiteks hea meeskonna leidmine või GDC'l (Game Development Conference on maailma suurim mänguarendajate konverents, mis toimus märtsis San Franciscos – T.T.) osalemine ja oma iidolitega kohtumine.

Mulle oli väga väärtuslik kogemus, et ühel jammil oli mu mentoriks Max Payne'i (2001. aastal Soome mänguarendaja Remedy Entertainmenti loodud ülimenukas märulimäng – T.T.) üks arendajatest, kes tegeles karakteri animatsiooni ja natuke ka mängumaailma disainiga.

Kindlasti suur saavutus on see, et kolme-nelja aasta jooksul oleme teinud üle 15 jammi. Igal jammil valmis keskmiselt kümme mängu, ehk siis aastate jooksul on tehtud kindlasti juba üle saja mängu prototüübi.