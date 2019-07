Tammelinna kodukohvikutepäevale oodatakse usinaid kohvikupidajaid

Tammelinna kodukohvikutepäeva peakorraldaja Henry Naritsa sõnul on ürituse eesmärk koos sõprade ja perega kogeda ehedaid maitseid, põnevat tegevust, aedlinnale omast eluviisi ja ajaloolist miljööd. «Meil on seltsiga hea meel, et kodukohvikutepäevast on lühikese ajaga kujunenud niivõrd populaarne üritus,» ütles Narits. Eelmisel aastal osales üritusel 26 kodukohvikut ja neid külastas ligemale 6000 inimest.