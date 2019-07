Räägime nüüd sellest, mida laulu- ja tantsupidu üldse tähendas

Kui isale-emale meenub «Tuljakut» lauldes ja tantsides oma kohtumine või pulmapidu, võiks sedagi meenutada ja järeltulijatega jagada ning ikka koos emotsioonide ja tähendustega.

Rääkida võiks sellestki, mida siis laulu- ja tantsupidu üldse tähendas – ja neid rääkimisi võiks kuulata nii, et hukkamõistu ei kogeks ka see, kes väidab peoaja lihtsalt pisikeseks vahelduseks või logistika kõrgtaset ja raudset närvikava eeldavaks tüütuks erioperatsiooniks. Ning kui selgub, et alati minnakse peres mingi suurema ettevõtmise ajal – isegi kui tegu on positiivse sündmusega – omavahel koledal kombel tülli, siis ehk annab rahulikult aru pidada sellegi üle, et mis siis täpselt toimub ja kuidas võiks teisiti.

Ja loomulikult oleks suurepärane, kui igaüks saaks laulupeole mõeldes innustust selleks, et teha omaenda elus üks paras traditsiooniaudit. Kuidas on lood sünnipäevade ja pühade tähistamisega? Kui tähistatakse ja korralikult, kas siis on tegu siiralt mõnusate ettevõtmistega või näevad kõik osalejad kurja vaeva, et üksteisega viisaka ja vägivallatu suhtlemise piires püsida? Kui viimast, siis mida annaks teha, et asja parandada?

Mõelgem ka päris pisikestele argitraditsioonidele. Unejutud ja -laulmised lastele. Pannkoogipühapäev või hoopis teejoomise teisipäev. Lauamänguõhtu või hoopis ühine, aga alati kindlat rituaali järgi käiv seriaalivaatamine. Või on traditsiooniks hoopis pereliikmete ühine põnev mäng Xboxis või Playstationis? Ka see on võimalik.