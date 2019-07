In Memoriam. Marju Lepajõe

«Kui Marju oli usuteaduskonna rebaste ristimise komisjonis, oli tema üks küsimusi esmakursuslastele alati see, et mis asjaoludel lubas rootsiaegse ülikooli Academia Gustaviana põhikiri loengu ära jätta. Esimene põhjus oli õppejõu surm, teine aga kaasahaarav vestlus kolleegiga. See võtab mõneti kokku ka tema olemuse: see, et ta seda küsis, näitas, et see teda kõnetas, näitas, et nii võib juhtuda,» meenutas Rohtmets.

Nagu Tõnu Lehtsaar, nentis ka Priit Rohtmets, et Lepajõe oli esinemiste ja kohustustega päris tõsiselt koormatud, ja see oli ka talle endale viimastel aastatel kõige enam muret valmistanud.

«Ühelt poolt on väga tore, et Eesti ühiskonnas on niinimetatud arvamusliidrid, keda kutsutakse esinema. Aga teisalt rõhutas Marju alati, et meil oleks vaja rohkem haritud inimesi, ei saa nii, et kutsutakse kogu aeg ühtesid ja samu,» rääkis Rohtmets. «Ise ta tundis seda oma nahal päris valusalt, sest liialdamata: kolm-neli korda nädalas tuli talle pakkumisi, et tule nüüd jälle ja räägi!

Ent ta ütles, et ei jõua nendele kutsetele reageerida. Ta nägi end akadeemikuna ja oli akadeemiline inimene. Aga akadeemiline inimene ei suuda sellist ettekannet kirjutada puusa pealt. Ta rõhutas alati: tänapäeval kirjutatakse nii palju, aga keegi mõelda ei jõua. Ta ütles: ma tahaks, et keegi annaks mulle vahepeal aega rahulikult mõelda ja olla. Suvesid kasutas ta just selleks. Tänavusel kavatses ta puhata, jalad seinale visata. Suvi oli tema jaoks kosumise aeg.»

Priit Rohtmets kohtus Marju Lepajõega viimati enne jaanipäeva. «See oli tavapärane kohtumine, tema oli rõõmus nagu ikka. Ütlesime, et kui enne sügist ei kohtu, siis ilusat suve, aga kui varem kohtume, siis on tore. Aga läks hoopis nii ...» ütles Rohtmets.