Rahvusülikooli laekus ligi 10 000 sisseastumisavaldust

Sisseastumise infosüsteemi (SAIS) andmetel esitati kõige rohkem avaldusi kõrghariduse esimesel astmel arstiteaduse (571 avaldust), informaatika (411), õigusteaduse (341), füsioteraapia (300) ja psühholoogia (279) õppekavale.

Magistriõppesse esitati enim avaldusi tehnikateaduste õppekavadele – informaatika (285 avaldust), infotehnoloogia mitteinformaatikutele (237) ja tarkvaratehnika (225).

Ootuspärane tulemus

Tartu ülikooli vastuvõtu­talituse juhataja Tuuli Kaldma sõnul on esitatud avalduste arv ja nende jaotumine ainekavade vahel ootuspärane – need erialad, mis on alati populaarsed olnud, on seda ka sel aastal. «Nendele ainekavadele võetakse vastu ka rohkem kandidaate ning on teada, et tööturul on neile selge väljund olemas. Nende erialade puhul on kandidaatide jaoks kutsuvad ka prestiiž ja potentsiaalne tulevane palk,» kommenteeris ta.

Kaldma sõnul on positiivne, et õpetajakoolitusega seotud erialadele on laekunud rohkem avaldusi. Näiteks magistriõppes laekus rohkem avaldusi põhikooli mitme aine õpetaja, eripedagoogika ja logopeedia ning võõrkeeleõpetaja õppekavale. Bakalaureuseõppes on populaarsed eripedagoogika ja koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekava. Viimasel on ka suurim konkurss – ühele kohale kandideerib kaheksa inimest. «See näitab, et õpetajaamet on saanud rohkem tähelepanu ning loodetavasti väheneb tänu sellele õpetajate põud,» ütles Kaldma.

Populaarne teatrikunst

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaani Margit Sutropi sõnul esitati neile 1771 avaldust. Bakalaureuseõppes laekus kõige rohkem avaldusi inglise keele ja kirjanduse õppekavale ning magistriõppes Euroopa keelte ja kultuuride õppekavale. Sutropi sõnul sarnaneb sel aastal esitatud avalduste arv ja nende jagunemine õppekavade vahel eelmise aasta seisuga. Kõige suurem üllataja oli aga teatrikunsti eriala, kuhu konkurss oli suurim.

«On tore, et humanitaaraineid tahetakse õppida. Kuigi sel aastal on kurb nähtus, et võõrkeeli soovitakse rohkem õppida kui eesti keelt. Eesti ja soome-ugri keeleteaduste õppekavale oli bakalaureuseõppes piisavalt soovijaid, aga magistriõppes jätkavad vähesed – sinna tuli vähem avaldusi, kui on õppekohti,» sõnas Sutrop.

Bakalaureuseõppes olid vähem populaarsed pärandtehnoloogia ja muusika eriala, mida õpetatakse Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias.