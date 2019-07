Vald võitis kohtuvaidluse, kuid kaotas tehase

Paraku ei olnud ümberkaudsed elanikud nõus, et põllumaale kerkib tehas, ning Mõhküla elanik Malle Jaanikesing andis vastumeelt olnud külaelanike nimel detailplaneeringu kohtusse. Üheski kohtuastmes Jaanikesing ja tema toetajad õigust ei saanud, kuid riigikohus tegi lõpliku otsuse alles nüüd, kaks aastat pärast detailplaneeringu kehtestamist.

Tehast soovis Rehe kinnistule rajada OÜ Farm In Productions, mille juhid matsid kohtuvaidluse alates sinna tehase rajamise mõtte maha ja valisid uueks asukohaks paarikümne kilomeetri kaugusel asuva Imavere. Praegu käivad seal tehase ehitust ettevalmistavad tööd.

Farm In Productions juhatuse esimees Margo Kuusk sõnas, et nende jaoks on Rehe krundi saaga juba ammu lõppenud ning sellele krundile nad enam ei pretendeeri. «Meil oli ka üks Rehe kinnistu ostu tingimus, et kui teatud aja jooksul tehase jaoks detailplaneeringut kehtima ei saa, jääb tehing katki,» lisas Kuusk.

Kõige suuremad võitjad kogu protsessis olid need, kes kohtus tegelikult kaotasid.

Põltsamaa vallasekretär Janne Veski nentis, et vald sai küll kohtus võidu, kuid vaidlus käis konkreetse detailplaneeringu asjus. «Praegu see detailplaneering kehtib, seega selle järgi saaks sinna rajada vaid konkreetse tehase, mis sinna enam ei tule, aga planeeringut saab alati muuta,» lisas Veski.

Kõige suuremad võitjad protsessis olid need, kes kohtus tegelikult kaotasid: kohalikud, kes suutsid kohtuteed tallata nii kaua, et ettevõtja Rehe maatükist loobus. «Lahingu me tõesti seekord kaotasime, kuid sõja ju ikkagi võitsime,» ei varjanud Mõhkülas maatükki omav Rein Põldmaa oma rõõmu.

Ta rõhutas, et see pole talle ega temaga sama meelt olevatele Mõhküla elanikele selle krundi asjus esimene kohtuvaidlus. Aastal 2007. soovis üks ettevõte rajada samale krundile betoonitehast. Toona andis ka osa Mõhküla elanikke asja kohtusse ning sai õiguse.