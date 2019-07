Sisevete saatkond on täna õhtul jõelaevnike päralt

Sündmuse üks korraldaja, Merekooli Tartu filiaali juhataja Indrek Särg selgitas, et jõelaevastiku päeva on tähistatud vahelduva eduga Nõukogude Liidu ajasr peale, ent pärast Tartu Sadama töö lõpetamist on sellel kokkusaamisel eriti vanemate töötajate jaoks ilmselt ka nostalgiat.