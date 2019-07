Galerii: Müürilille täikat ei häirinud vihm ega laulupidu

Tund pärast täika avamist oli Aparaaditehases kauplejaid rohkem kui ostjaid. «Eks see vihmane ilm ikka mõjutab,» sõnas üks täika külastaja.

Samas möönsid täikal kauplejad, et vihm ega ka laulupidu nende äri ei riku ning huvilisi täikalettidel laiali laotatud kraamile jagus. «Täna on huvilisi piisavalt, aga varem on olnud ka juhuseid, kus lähen täikalt koju rohkemate asjadega, kui täikale minnes,» sõnas kaupleja Iris-Maria Valtmann-Valdson, kes käib võimalusel pea igal Müürilille täikal oma kraami pakkumas.