Tartu noormeeste õpilasfirma jõudis Euroopas kõige paremate sekka

«Võimas! Emotsioon, mille võistluselt saime on kirjeldamatu,» lausus Brandi tegevjuht Mihkel Mariusz Jezierski. «Me ei pidanud enda toodet üldse klientidele pähe määrima, nad ostsid seda ise! Oleme aasta jooksul palju vaeva näinud ja võistluse jaoks kõvasti harjutanud ning oleme tõsiselt rõõmsad, et meid märgati ja tunnustati.»

JA Eesti direktor Kersti Loor märkis, et Brandi poisid esinesid uskumatult tugevalt ning eelkõige avaldasidki nad žüriile muljet hea ettevalmistuse ja meeskonnatööga. «Kohtunikud tõid välja, et Brandi iseloomustab kirg ja entusiasm koostöös suurepärase teostusega, hea meeskonnatöö ja väljapaistev toode, millele on suurepärane tagasiside klientidelt. Lisaks mainiti veel ära, et tegemist on kindlasti vägagi jätkusuutliku ettevõttega, millel on läbi mõeldud tulevikustrateegia,» selgitas Loor.