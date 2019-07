Puiestee tänaval tegutsenud Motohoov kolib Lõunakeskuse lähedale

Motohoovi juhataja Peeter Pihelgase sõnul lõppes neil vanas kohas rendileping, mistõttu peavad nad Puiestee tänavalt välja kolima. Kolimise tõttu on nii Motohoovi kauplus kui ka töökoda suletud 7. juulini, ka võib esineda viivitusi veebipoe tarnetes.

Pihelgas rääkis, et uued ruumid on palju avaramad ja ajakohased. Peale selle on uues kohas rohkem ruumi väljapanekuteks ja ürituste korraldamiseks.