Tartu linna lippu kannavad rongkäigul tantsijad, kes tantsupeole ei pääsenud

Tantsupeo S1 ehk raskeima repertuaariga liigirühma Tartu gruppidest ei pääsenud tänavu tantsupeole vaid üks – Hugo Treffneri gümnaasiumi tantsuansambli Tantsutallad esindusrühm. Sellele vaatamata saavad tantsijad peol esineda asenduskohtadel ning marsivad isegi rongkäigus Tartu linna päises lippude ja muu Tartu linna atribuutikaga.

Tantsutaldades on kokku seitse tantsurühma, kõik peale esindusrühma läbisid tantsupeo konkursisõela edukalt. «Öeldi, et ei olnud meie päev, see ei tundunud õiglane,» sõnas Tantsutaldade juht Uve Saar. Tänaseks on Saar koos tantsijatega olukorraga leppinud ja kellegi peale pahased ei olda. «Otsus tegi haiget, aga me ei tahtnud hakata vaidlustama ega rohkem tüli norima,» rääkis Saar.

Tartu esindajad

Igal aastal valib Tartu linn endale kultuurivaldkonna esinduskollektiive ja 2019. aasta esinduskollektiiviks rahvatantsu alal valitigi just HTG Tantsutallad.

Uve Saare sõnul valiti just neid, kuna tulid eelmisel suvel Armeenia rahvusvaheliselt rahvatantsufestivalilt koju grand prix'ga. «Just see rühm, kes peole ei pääsenud ja tänu kellele Armeenias võitjateks tulime 18 kollektiivi ja 8 erineva riigi seas, marsib rongkäigul Tartu linna päises linna atribuutikatega,» rääkis Saar.

Saare sõnul on omamoodi humoorikas, et just need tantsijad, kes tantsupeole tegelikult ei saanud, on ka meediasse kaasatud aktiivsete tantsupeolistena. «Nad kutsuvad kõiki aktiivselt tantsupeole, nad on isegi T-pileti reklaamplakatitel,» tõi Saar näiteid.

Tantsida said ikka

Valikust välja jäänud rühma tantsijad on Tallinnas ikkagi kaasas – nad asendavad teiste rühmade tantsijaid. Nad pidid küll ise endale pealinnas elamispinna leidma, kuid üldiselt on nad tantsupeole igatepidi kaasatud.

Saare sõnul on Tallinnas kogu grupp, sest eri rühmades oli palju kohti puudu. S1 kategooriasse nad siiski asendama ei läinud, kuigi ka sinna kutsuti üht poissi. «Otsustasime, et kui meid sinna tantsima ei valitud, siis sinna me asendama ka ei lähe,» sõnas Saar.