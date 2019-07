Video: kliendi juurde teel olnud kullerid päästsid sõiduteel lebanud rebasekutsika

Elektroonikakaupluse Euronics kullerid Kristo Koppel ja Sten Mening olid parasjagu teel Tartust Mustveesse, et kliendile kaup koju viia. Kasepää lähistel nägid mehed, et rebasekutsikas istub abitult keset sõiduteed ning seejärel otsustasid nad kaubiku kinni pidada.

«Nad lubasid kellegi jahimehe siia saata, aga me ootame ta ära,» sõnas mees.

Ka teatasid kullerid Mustvees kaupa oodavale kliendile, et hilinevad eriolukorra tõttu. «Klient oli mõistev ja ütles, et pole kiiret,» lisas Koppel. Kuigi loomake oli üsna kehvas seisus, lootsid kullerid, et ehk jääb kutsikale hing sisse.