Popside marsisammud on homsel laulupeo rongkäigul tavapärasest erilisemad

Tantsivad pillimängijad?

Küsimusele, mitmes laulupidu see tema jaoks on, Sarap vastata ei osanud, sest neid on juba nii palju olnud. Ta on käinud igal laulupeol alates 1992. aastast, ent endiselt pakuvad need päevad talle erilist emotsiooni ja rõõmu. «Laulupidu ei tüüta kunagi ära – see väsimus, pikad proovid, rõõmus meeleolu on midagi väga erilist,» rääkis Sarap.