Laulupeo rongkäigul kannavad Tartumaa ja Tartu kollektiivid isikupäraseid rekvisiite

Laulu- ja tantsupeo Tartu linna kuraatori Riho Leppoja sõnul tuuakse seekord eriliselt välja Tartu kultuuripealinnaks kandideerimise tahte. «Kuna soovime, et Tartu saaks 2024. aastal kultuuripealinnaks, on selle tunnuslause ka kandeplakatil linna nime all välja toodud,» rääkis ta.